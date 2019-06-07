Путин: Доверие к доллару в мире падает

© РИА Новости / Алексей Даничев https://report.az/storage/news/120ca39ebb90abffa0d2802f61732799/3fb83ede-5834-41f7-98d6-63e664433bb8_292.jpg

Доверие к доллару в мире падает.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, в этом виноваты сами власти США.

Он призвал переосмыслить роль доллара в мире.

"Эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став международной резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал В.Путин.

Также глава государства рассказал, что сейчас повышается роль региональных валют.