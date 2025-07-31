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Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления

Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления 10:56 Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новой акции "Получите скидку раньше осени!".
Финансы
31 июля 2025 г. 11:08
Путешествуйте с AZAL выгодно: скидки до 25% на международные направления

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новой акции "Получите скидку раньше осени!".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

В рамках кампании пассажиры могут получить скидку до 25% на международные рейсы при бронировании билетов онлайн с использованием промокода FLY25.

Билеты по специальным тарифам доступны на официальном сайте AZAL и в мобильном приложении авиакомпании до 3 августа 2025 года включительно.

Предложение действует на перелеты, выполняемые в период с 23 сентября по 25 декабря 2025 года. В этот промежуток пассажиры смогут отправиться более чем по 40 международным направлениям AZAL в Европу, Азию и на Ближний Восток - по выгодным условиям.

Скидка распространяется на билеты эконом- и бизнес-класса на регулярные международные рейсы AZAL. Предложение не включает налоги и сборы и не применяется к код-шеринговым, чартерным и внутренним рейсам. Количество мест по акционным тарифам ограничено.

Планируйте свое путешествие заранее и встречайте осень с новыми впечатлениями - вместе с AZAL!

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Версия на английском языке Travel with AZAL at Great Prices: Enjoy Up to 25% Off on International Flights
Версия на азербайджанском языке AZAL sərfəli uçuşlar üçün 25 %-dək endirimlə səyahət imkanı təklif edir

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