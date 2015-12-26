Некоторые пункты обмена валюты в Баку нарушают требование Центробанка - МОНИТОРИНГ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report провела очередной мониторинг курса купли-продажи наличной валюты в пунктах обмена валют, расположенных в центральной части Баку.

По результатам мониторинга, самый хороший курс покупки составил 1,57 AZN/USD, самый хороший курс продажи - 1,560 AZN/USD. Однако некоторые обменные пункты продавали валюту по курсу 1,5950 AZN/USD.

Отметим, что, согласно нынешнему законодательству, допустимая маржа составляет +/-2%, то есть курс купли-продажи валюты может быть максимум на 2% ниже или выше официального курса.

С учетом того, что официальный курс установлен на отметке 1,5540 AZN/USD, покупка доллара может осуществляться минимум по 1,5230 AZN/USD, продажа - максимум по 1,5850 AZN/USD.

Наблюдения показали, что большинство обменников закрылись раньше времени.