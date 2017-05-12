Пункт обмена валюты Nikoil Bank будет работать 7 дней в неделю

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В связи с проходящими в Баку IV Играми исламской солидарности пункт обмена валюты головного офиса Nikoil Bank по адресу ул. Пушкина, 30 будет открыт жителям и гостям столицы с 12 по 22 мая, включая субботние и воскресные дни, с 09:00 до 20:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981.