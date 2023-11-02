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Публичным юрлицам в Азербайджане планируется выделить свыше 530 млн манатов

Публичным юрлицам в Азербайджане планируется выделить свыше 530 млн манатов В Азербайджане 52 публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, из государственного бюджета на 2024 год планируется выделить 534,2 млн манатов в целях проведения за счет средств госбюджета необходимых профильных мероприятий и осуществления
Финансы
2 ноября 2023 г. 01:26
Публичным юрлицам в Азербайджане планируется выделить свыше 530 млн манатов

В Азербайджане 52 публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, из государственного бюджета на 2024 год планируется выделить 534,2 млн манатов в целях проведения за счет средств госбюджета необходимых профильных мероприятий и осуществления другой деятельности.

Как сообщает Report, это отражено в представленных Министерством финансов проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана.

Согласно документу, указанная сумма на 89,8 млн манатов или 20,2% больше аналогичного показателя 2023 года.

Увеличение в основном связано с созданием в 2023 году трех новых юридических лиц публичного права, а также увеличением числа задач на основании госзаказа и соответствующим ростом финансовой емкости.

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