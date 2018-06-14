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    Прямые инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана снизились на 4%

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Общая сумма привлеченных из-за рубежа прямых инвестиций в январе-марте 2018 года составила 1 017,8 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, удельный вес нефтегазового сектора в структуре прямых инвестиций в экономику страны составил 81,6%.

    По оценкам, общая сумма прямых инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор, составила 186,8 млн долларов, что на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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