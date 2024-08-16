Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года

Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе-июле упал на 29,6% относительно того же периода прошлого года.

https://static.report.az/photo/19ee2641-058c-320e-a502-80d9d28cf9c5.jpg https://static.report.az/photo/19ee2641-058c-320e-a502-80d9d28cf9c5.jpg