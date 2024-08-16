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Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года

Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе-июле упал на 29,6% относительно того же периода прошлого года.
Финансы
16 августа 2024 г. 21:08
Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе-июле упал на 29,6% относительно того же периода прошлого года.

Как сообщает Report, такие данные приводит Министерство торговли страны.

В целом объем ПИИ составил 539,47 млрд юаней (75,3 млрд долларов). Их них на производственный сектор пришлось 154,5 млрд юаней, что составляет 28,6% общего объема вложений.

При этом за семь месяцев в стране было зарегистрировано 31,654 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 11,4% больше показателя за тот же период 2023 года.

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