Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились почти на 30% с начала года

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе-июле упал на 29,6% относительно того же периода прошлого года.
Как сообщает Report, такие данные приводит Министерство торговли страны.
В целом объем ПИИ составил 539,47 млрд юаней (75,3 млрд долларов). Их них на производственный сектор пришлось 154,5 млрд юаней, что составляет 28,6% общего объема вложений.
При этом за семь месяцев в стране было зарегистрировано 31,654 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 11,4% больше показателя за тот же период 2023 года.