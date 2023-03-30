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Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31%

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31% Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году составили 6,276 млрд долларов США.
Финансы
30 марта 2023 г. 14:07
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31%

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году составили 6,276 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 30,9% больше, чем в 2021 году.

За отчетный период удельный вес нефтегазового сектора в инвестициях составил 71%, что на 12,5 процентных пункта меньше, чем год назад.

В прошлом году 28% или 1 млрд 759,9 млн долларов прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана пришлись на долю Великобритании (на 10,9% больше, чем в 2021 году), 18,9% или 1 млрд 187,1 млн долларов - Турции (на 60,4% больше), 13,2% или 825,7 млн долларов - Кипра (в 2,6 раза больше), 8,3% или 517,9 млн долларов - России (в 10,2 раза больше), 5,7% или 359,9 млн долларов - Ирана (на 34% больше), 4,5% или 279,4 млн долларов - Японии (на 3,5% меньше), 4,4% или 278,3 млн долларов - США (на 45,2% меньше), 3,4% или 213,4 млн долларов - Швейцарии (в 4,4 раза больше), 2,5% или 155,9 млн долларов - Норвегии (на 4,4% меньше) и 1,8% или 110,8 млн долларов - Венгрии (в 79,1 раза больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana ən çox hansı xarici ölkələr birbaşa investisiya yatırıb?

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