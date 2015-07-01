​Проведен контроль за исполнением бюджета Госнефтефонда Азербайджана

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Коллегии Счетной палаты. На заседании Коллегии были обсуждены отчеты по результатам контрольных мероприятий за исполнением бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, кроме того, состоялись обсуждения по результатам контрольных мероприятий по вопросам использования средств, выделенных из раздела госбюджета "Жилищно-коммунальное хозяйство" Сураханской исполнительной власти и находящимся в ее подчинении управлениям, предприятиям и организациям, средств, выделенных из госбюджета, на содержание Губинской районной центральной больницы, а также по вопросам доходов и расходов и содержания Джалилабадского районного отдела Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

На заседании принято решение направить в соответствующие государственные структуры решение Коллегии о проведении необходимых мероприятий и предоставлении информации о результатах мероприятий в Счетную палату, в то же время, предоставлении информации о результатах аудиторских проверок в Милли Меджлис в установленном законодательством порядке.