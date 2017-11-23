Протоколы ФРС снизили доллар

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Протоколы по итогам последнего заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) поддерживают повышение ставки на заседании 12-13 декабря.

Как сообщает Report, в протоколах также нашли отражение опасения о том, что низкая инфляция будет препятствовать увеличению ставки ФРС в 2018 году.

После опубликования протоколов доллар начал снижение в отношении большинства валют на мировом валютном рынке. Так, курс основной валютной пары на вчерашних торгах увеличился с 1,1735 USD/EUR до 1,1825 USD/EUR, фунта стерлингов - с 1,3215 USD/GBP до 1,3330 USD/GBP, а курс иены изменился с 112,35 JPY/USD до 111,15 JPY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс доллара будет относительно низким в 2018 году, а основная валютная пара будет двигаться в диапазоне 1,14-1,21 USD/EUR: "Дешевый доллар будет стимулировать экономику США, обеспечит высокие цены на сырье, что, в конечном итоге, приведет к ускорению инфляции в США. Это создаст благоприятные условия для повышения Федрезервом ставки".