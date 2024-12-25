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Просроченные кредиты банков в Азербайджане выросли за 11 месяцев на 13%

Просроченные кредиты банков в Азербайджане выросли за 11 месяцев на 13% 11:40
Финансы
25 декабря 2024 г. 12:03
Просроченные кредиты банков в Азербайджане выросли за 11 месяцев на 13%

Объем просроченных кредитов банковской системы Азербайджана на 1 декабря 2024 года оценивается в 496,6 млн манатов, что на 3,5% больше, чем на 1 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

С начала 2024 года объем проблемных кредитов вырос на 13,4%, по сравнению с показателем на 1 декабря 2023 года — на 12,8%.

Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банков на 1 декабря 2024 года составляет 1,7%, что соответствует показателю на 1 ноября. На начало 2024 года этот показатель составлял 1,8%, на 1 декабря 2023 года — 1,9%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 13 % artıb

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