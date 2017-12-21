Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Прошло два года после второй девальвации азербайджанского маната, состоявшейся 21 декабря 2015 года. В тот день официальный курс доллара США повысился на 47,6%, до 1,55 AZN/USD с 1,0499 AZN/USD. Причиной этого стало снижение цен на нефть на мировом рынке до 27 долларов за баррель, сообщает Report.

После второй девальвации удешевление маната продолжилось, и 1 февраля 2017 года курс достиг 1,92 AZN/USD. Таким образом, в этот день курс маната снизился на 144% по сравнению с первой девальвацией (21.02.2015) и на 83% - со второй девальвацией.

Напомним, что в результате первой девальвации официальный курс повысился на 33,6% - до 1,05 AZN/USD с 0,7862 AZN/USD. Манат девальвировал в результате резкого падения нефтяных цен со 120 до 60 долларов за баррель.

С начала 2017 года в результате усилий стран-членов ОПЕК и государств вне картеля стабильность на мировом нефтяном рынке была восстановлена, и начался рост цен. Цены на нефть поднялись в 2,4 раза, с 27 до 65 долларов за баррель. В результате курс доллара в стране с 1 февраля начал снижаться, и на сегодняшний день упал на 11,5%, до 1,7001 AZN/USD. Сегодня официальный курс на 116% выше по сравнению с показателем после первой девальвации.