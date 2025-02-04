Азербайджан и МВФ обсудили повышение роли частного сектора в диверсификации экономики

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордо.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордо.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Делегация международной организации представила информацию о показателях экономического роста, уровне инфляции, внешней торговле, а также о вызовах, стоящих перед финансовым сектором.

В ходе встречи были подведены итоги работы миссии МВФ в Азербайджане.

Стороны также обсудили развитие частного сектора в контексте диверсификации экономики, обеспечение устойчивых финансовых возможностей, налоговые реформы, государственно-частное партнерство, повышение прозрачности, меры по борьбе с изменением климата, а также совершенствование деятельности государственных предприятий.