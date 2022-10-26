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Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем

Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем Прорыв магистрального водопровода на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку, в результате которого причинен ущерб расположенном на данной улице объектам, признан страховым случаем.
Финансы
26 октября 2022 г. 17:30
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем

Прорыв магистрального водопровода на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку, в результате которого причинен ущерб расположенном на данной улице объектам, признан страховым случаем.

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

В Ассоциации отмечают, что застрахованные по виду "Обязательное страхование недвижимости", могут обратиться в страховые компании, если их недвижимое имущество, застрахованное по указанному виду страхования, получило какой-либо ущерб в результате сегодняшнего события.

Сообщается, что тариф страхования недвижимости в городе Баку, где произошел известный инцидент, составляет 50 манатов, а сумма гарантии - до 25 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Yasamalda su kəmərində baş verən partlayışa görə sığorta ödənişi veriləcək

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