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Промышленное производство в Азербайджане выросло на 5%

Промышленное производство в Азербайджане выросло на 5% В январе-сентябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 36,6 млрд манатов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
15 октября 2021 г. 10:50
Промышленное производство в Азербайджане выросло на 5%

В январе-сентябре этого года в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 36,6 млрд манатов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 19,6%.

Согласно статданным, 62,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 31,8% - перерабатывающем секторе, 4,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 0,7%, товарного газа увеличилась на 19,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 5,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 12,9%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 5% rise in industrial production 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı 5% artıb

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