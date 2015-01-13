​Промышленное кредитование в Азербайджане увеличилось на 41%

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Кредитование сельского хозяйства и производственного сектора в этой области выросло на 14,03% и на 1 декабря 2014 год достигло 837,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на отчет национального банка Азербайджана, за отчетный период удельный вес кредитов, выделяемых в эту сферу снизился на 0, 2% от общей суммы кредитования и составил 4,6%.

Согласно данному отчету, кредитование промышленного и производственного сектора выросло на 41,44 % и на 1 декабря 2014 года составило 2,067 млрд. манатов. Кредитование в эту сферу выросло на 1,8 % от общего объема кредитования в экономику страны и составило 11,4 %. Напомним, что 2014 год был объявлен в стране годом промышленности, а нынешний год - годом сельского хозяйства.

Отметим, что вложение кредитов в экономику страны за год выросло на 19,07 % и на 1 декабря 2014 года составило 18,152 млрд. манатов. Из них 5,4 % или 981,5 млн. манатов - просроченные.