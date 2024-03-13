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Производство ВВП в Азербайджане выросло на 5%

Производство ВВП в Азербайджане выросло на 5% В январе-феврале 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 18 млрд 576,9 млн манатов, или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 марта 2024 г. 12:39
Производство ВВП в Азербайджане выросло на 5%

В январе-феврале 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 18 млрд 576,9 млн манатов, или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость снизилась на 0,7%, а в ненефтегазовом - выросла на 10,1%.

39,9% производства ВВП приходится на промышленность, 9,9% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 5,5% - на строительство, 2,7% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,2% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на сферы информации и связи, 19,8% на долю других отраслей, 11,3% - на чистые налоги на продукцию и импорт.

ВВП на душу населения составил 1824,1 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ÜDM istehsalı 5 % artıb

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