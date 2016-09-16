Объем ВВП в Азербайджане сократился на 3%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2016 года в Азербайджане объем ВВП, произведенного предприятиями, организациями и физическими лицами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,1% и составил 38 027,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, сокращение ВВП связано, в основном, со спадом производства в строительном секторе на 32,3% в годовом сравнении.

По информации, 38% ВВП произведено в сфере промышленности, 11,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 9,4% - строительства, 6,9% - транспорта и складского хозяйства, 5,7% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,7% - размещения туристов и общественного питания, 1,9% - информации и услуг связи, 16,4% - других услуг.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,3% ВВП. Объем ВВП на душу населения составил 3953 маната.