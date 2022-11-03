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Производители импортозамещающих продуктов питания 7 лет будут платить льготный налог на прибыль

Производители импортозамещающих продуктов питания 7 лет будут платить льготный налог на прибыль В Азербайджане предусматривается, что юридические лица - производители импортозамещающих продуктов питания в течение 7 лет будут платить налог на прибыль с 50-процентной уступкой.
Финансы
3 ноября 2022 г. 12:17
Производители импортозамещающих продуктов питания 7 лет будут платить льготный налог на прибыль

В Азербайджане предусматривается, что юридические лица - производители импортозамещающих продуктов питания в течение 7 лет будут платить налог на прибыль с 50-процентной уступкой.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках и дополнениях в Налоговый кодекс.

Согласно поправке, юридические лица, производящие местные продукты питания, заменяющие импортируемые продукты, перечень которых утвержден органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти, освобождаются от налога на 50% прибыли, получаемой с этой деятельности сроком на 7 лет с даты утверждения соответствующего перечня.

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Версия на азербайджанском языке İdxalı əvəzləyəcək qida məhsullarının istehsalçıları 7 il mənfəət vergisini güzəştlə ödəyəcək

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