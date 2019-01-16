Производитель золота в Азербайджане выплатил акционерам дивиденды в размере 3,4 млн долларов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, выплатила дивиденды акционерам в размере 3,4 млн долларов в четвертом квартале 2018 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

По информации, за каждую акцию выплачены дивиденды в размере 0,03 доллара.

Отметим, что на 8 октября 2018 года в обращении находились 114 392 024 акции Anglo-Asian Mining Plc. Из них 43,44% акций принадлежат 6 акционерам - Резе Вазири, Говернору Джону Сунуну, Limelight industrial developments, Хосрову Замани, Ричарду Роунду, Джону Монхемиусу.