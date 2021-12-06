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Началась страховая выплата наследникам погибших на границе с Арменией военнослужащих

Началась страховая выплата наследникам погибших на границе с Арменией военнослужащих 16 ноября этого года начался процесс осуществления единовременных страховых выплат наследникам погибших военнослужащих и раненым военнослужащим в результате провокации, совершенной Арменией.
Финансы
6 декабря 2021 г. 16:02
Началась страховая выплата наследникам погибших на границе с Арменией военнослужащих

16 ноября этого года начался процесс осуществления единовременных страховых выплат наследникам погибших военнослужащих и раненым военнослужащим в результате провокации, совершенной Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" сообщил исполнительный директор организации Эльмар Мирсалаев.

"В ходе этих боевых операций погибли семь военнослужащих армии Азербайджана, 10 военнослужащих получили ранения. Единовременную выплату наследникам двух из семи погибших военнослужащих осуществила Государственная страховая коммерческая компания ("Azerigorta"). От наследников пяти других шехидов и от 10 раненых военнослужащих в компанию пока не поступало обращений по поводу выплаты. Они также могут обратиться в том же порядке и получить единовременные страховые выплаты", - отметил Э.Мирсалаев.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatla əlaqədar sığorta ödənişinin verilməsinə başlanılıb

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