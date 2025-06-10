Произведена первая купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

Произведена первая купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

Госнефтекомпания Азербайджана произвела сегодня первую выплату процентов по "зеленым" облигациям.

Как сообщили Report в "SOCAR Capital", купонная выплата на общую сумму $3 млн уже переведена на счета держателей облигаций.

По информации компании, с 7 марта начались операции на вторичном рынке по "зеленым" облигациям SOCAR. По этим ценным бумагам, вызвавшим очередное значительное оживление на внутренних рынках капитала, на Бакинской фондовой бирже (БФБ) совершено свыше 330 сделок на сумму $13,8 млн .

Сделки по облигациям SOCAR, находящимся в обращении, составили 66,5% от всех сделок по корпоративным облигациям на БФБ в текущем году.

"Зеленые" облигации SOCAR выпущены на 5-летний срок с годовой доходностью 6%. Облигации освобождены от всех налогов, купонные выплаты производятся раз в квартал, и к концу срока принесут держателям бумаг в общей сложности $60 млн дохода.

Отметим, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только по номеру *1999, на веб-сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az, в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5, а также в официально зарегистрированных в Азербайджане инвестиционных компаниях.