Произведена очередная купонная выплата по новым облигациям SOCAR

Сегодня состоялась восьмая купонная выплата по новым облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сегодня состоялась восьмая купонная выплата по новым облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный депозитарный центр.

Владельцам облигаций было выплачено еще 1,125 млн долларов, а общий доход инвесторов вырос до 9 млн долларов.

Владельцев облигаций ждут еще 12 купонных выплат и прибыль в размере 13,5 млн долларов.

Напомним, что 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США имеют срок обращения 5 лет и годовую прибыль 4,5%. Проценты выплачиваются один раз в квартал.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах ASAN xidmət № 1 и 5, а также обратившись к инвестиционным компаниям, действующим в Азербайджане.