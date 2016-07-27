В руководстве PAŞA Sigorta произошли изменения

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В ОАО PAŞA Sigorta произошли изменения.

Как сообщает Report, Ибрагим Ибрагимов избран членом Совета директоров.

На этой должности он сменил Фариза Азизова. Напомним, что Ф.Азизов занимает должность Правления ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Отметим, что компания PAŞA Sigorta была создана в 2006 году. Ее уставный капитал составляет 50 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 40 000 акций по 1 250 манатов каждая. 100% акций принадлежат PAŞA Holdinq.