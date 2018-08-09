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    Произошли изменения в руководстве Азербайджанского кредитного бюро

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Наблюдательном совете ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) произошли изменения.

    Как сообщает Report, в руководстве бюро сменились представители ОАО Bank Respublika и ОАО Kapital Bank.

    Так, председателя Наблюдательного совета Bank Respublika Шакира Рагимова сменил заместитель председателя Правления банка Эльнур Гасанов, а члена Наблюдательного совета Kapital Bank Фарида Мамедова сменил член Правления банка Джавид Мирзаев.

    Напомним, что АКБ было создано в этом году. Уставный капитал компании равен 2 млн манатов. Акционерами банка с одинаковыми долями по 12,5% являются восемь банков - Международный Банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitəbank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).

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