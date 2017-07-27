Проходит очередное заседание Кредиторского комитета Bank Standard

© Report.az

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня проходит очередное заседание Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, заседание проходит в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г.Баку, Хатаинский район, пр. Бабека 16.

На заседании принимают участие председатель комитета, юрист Акрам Гасанов, около 40 кредиторов банка, а также сотрудники ADIF. Секретарь заседания – глава Центра развития университета "Хазар" Разия Исаева по уважительным причинам отсутствует на заседании. Ее временно заменяет директор юридического департамента ОАО Gala Hayat Sigorta, кредитора банка, Сулейман Зейналлы.

А.Гасанов отметил, что, несмотря на решение обратиться на этом заседании к руководству страны, этот вопрос будет отложен: "Потому что у нас до сих пор нет определенной информации, необходимо направить дополнительные запросы, поэтому обратиться к главе государства пока не получается".

По его словам, план ликвидации банка не устроил Кредиторский комитет, поэтому в Верховный Суд направлено обращение с целью внесения изменений: "Если суд не удовлетворит наш иск, в этом случае этот план вступит в силу".

Заседание продолжается.