Прогнозы Saxo Bank по глобальной экономике пессимистичны

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Вероятность глобальной рецессии в ближайшие 12-18 месяцев оценивается в 60%.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен (Steen Jakobsen).

По его словам, главным драйвером экономического роста в ближайших двух кварталах станет Европа, которая опередит США. Аналитики банка оценивают стоимость европейских акций как сравнительно низкую при том, что прибыли в последняя время растут.

Что касается роста котировок в США, то, по мнению Якобсена, они основаны на надежде. "По мне, надежде место в церкви в воскресенье", - отметил экономист.