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Прогнозы S&P по номинальному ВВП Азербайджана превышают ожидания правительства

Прогнозы S&P по номинальному ВВП Азербайджана превышают ожидания правительства По прогнозам международного рейтингового агентства SP Global Ratings в 2024 году ВВП Азербайджана при реальном росте в 2,5% составит 129 млрд манатов (76 млрд долларов США).
Финансы
8 июня 2024 г. 16:34
Прогнозы S&P по номинальному ВВП Азербайджана превышают ожидания правительства

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings в 2024 году ВВП Азербайджана при реальном росте в 2,5% составит 129 млрд манатов (76 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

Номинальный объем ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 130 млрд манатов (77 млрд долларов США) при реальном росте в 2%, в 2026 году - 135 млрд манатов (79 млрд долларов США) при реальном росте в 1,5%, а в 2027 году - 140 млрд манатов (82 млрд долларов США) при реальном росте в 1,5%.

ВВП на душу населения в 2024-2025 годах ожидается на уровне 7,4 тысячи долларов США ( при реальном росте в 1,5% и 1% соответственно), в 2026 году - 7,6 тысячи долларов США (0,5%), а в 2027 году - 7,8 тысячи долларов США (0,5%).

По прогнозам S&P, реальный рост инвестиций в 2024 и 2025 годах составит по 5% (при доле в ВВП 18,7% и 19,8% соответственно) против 6% (18,3% от ВВП) в 2023 году. В 2026 и 2027 годах инвестиции увеличатся на 2% (20,1% и 20,3% от ВВП соответственно).

По данным Госкомстата Азербайджана, за январь-апрель 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт на 38 млрд 181,9 млн манатов, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,1%, а в ненефтегазовом - выросла на 7,7%. ВВП на душу населения был равен 3 тыс. 748,1 манатов.

Правительство Азербайджана в 2024 году ВВП прогнозирует на уровне 121,3 млрд манатов, включая ненефтяные доходы в размере 84,7 млрд манатов.

В 2023 году ВВП страны, увеличившись на 1,1% составил 123 млрд манатов (72 млрд долларов США), а подушевой доход - 7,1 тысячи долларов США при росте на 0,5%.

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Версия на азербайджанском языке "S&P"nin Azərbaycanın nominal ÜDM üzrə proqnozları hökumətin gözləntilərini üstələyir
Версия на английском языке S&P forecasts for Azerbaijan’s nominal GDP exceed gov’t expectations

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