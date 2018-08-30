Прогнозы по налогу на доходы в Азербайджане выполнены на 112%

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане поступления от подоходного налога физических лиц сократились, прогнозы по налогу на доходы наемных работников бюджетных организаций исполнены на 112%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты Азербайджана.

Поступления бюджетных организаций от платных услуг в первом полугодии увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24 357,4 тыс. манатов или 22,3%, целевых бюджетных фондов - на 43 195,1 тыс. манатов или в 15 раз, прочие поступления сократились на 21 194,3 тыс. манатов или на 59%.

Прогноз на 2018 год по поступлениям в госбюджет по кредитам, выданным иностранным государствам, выполнен на уровне 0,3%.

Согласно отчетам, представленным Счетной палате, сумма дебиторских задолженностей в первом полугодии текущего года увеличилась на 32,9% по сравнению с состоянием на конец прошлого года.