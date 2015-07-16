​Прогноз: Золото продолжит снижаться

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ После вчерашнего выступления главы федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен золото на мировом рынке начало дешеветь. Она подтвердила намерение США повысить учетную ставку в 2015 году, и тем самым поставила точку в вопросе о повышении процентов, ставшим на протяжении длительного времени причиной споров.

Как сообщает Report, в настоящее время учетная ставка в США составляет 0-0,25%. Д.Йеллен затронула иностранные факторы риска, а также проблемы в Китае и Греции, но отметила, что они не повлияют на экономику США. ФРС считает, что в мировой экономике будет продолжаться тенденция роста, что еще больше усилит экономику США.

Главный аналитик компании Daniels Trading Джон Пейн в своем интервью изданию The Wall Street Journal подчеркнул, что золото является основным индикатором данного роста: "Поэтому в ближайшем будущем учетная ставка будет повышена".

Следует отметить, что повышение процентов ограничивает использование инвесторами кредитных ресурсов, и это оказывает негативное влияние на цену золота. Другим фактором, снижающим цены на золото, является укрепление доллара.

Согласно анализу аналитической группы Report, если стоимость золота на международных биржах снизится ниже 1 130 долларов за унцию, то цена может упасть и до 980 долларов. Если будет недостаток в покупателях, цена на золото может упасть до 700 долларов за унцию.

Отметим, что в настоящее время унция золота продается за 1 146 долларов. Это меньше исторического максимального уровня от 29 августа 2011 года на 40 % или 765 долларов/унция, когда стоимость золота составляла 1 911 долларов/унция.