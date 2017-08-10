Прогноз: Завтра доллар может резко подорожать

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В США завтра будет официально опубликована информация о месячной инфляции. В случае, если июльский темп роста потребительских цен превысит ожидания, это может резко повысить текущий курс американского доллара.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что в июле потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания выросли на 0,2%. Если этот усредненный прогноз подтвердится, это оборвет полосу не оправдывающих ожиданий показателей базовой инфляции, затянувшуюся уже на 4 месяца.

Большинство экономистов возлагают надежды на снизившийся курс доллара, рост цен на импорт и высокий спрос на рабочую силу. Как считается, эти факторы должны обусловить усиление инфляционного давления в экономике. И тем не менее значительная часть респондентов – 21 из 75 - полагают, что инфляция снова останется на низких уровнях, продемонстрировав прирост лишь на 0,1%.

Аналитическая группа Report отмечает, что если июльская инфляция превысит 0,2%, курс основной пары может упасть до отметки 1,15 USD/EUR: "Иначе есть вероятность роста курса до 1,20 USD/EUR".

Отметим, что сейчас курс пары доллар/евро равен 1,17 USD/EUR.