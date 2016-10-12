Прогноз: За два года цена на золото достигнет исторического максимума

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Ускорение глобальной инфляции и утрата надежды на оживление экономики центробанками приведут к росту спроса на золото. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно отчету компании Incrementum AG (Лихтенштейн), специализирующейся на управлении активами, в последующие два года цена на золото может подняться до рекордной отметки. Отметим, что, по версии Bloomberg, Incrementum AG во втором квартале дал лучшие прогнозы динамики золота.

По мнению менеджера компании Рональда Стоферле, низкие или отрицательные процентные ставки и покупки облигаций центробанками пока не в состоянии оживить экономику. Потребительские цены начинают расти вместе с повышением цен на нефть. "В условиях роста инфляции и текущей монетарной политики золото считается самым надежным активом", - добавляет Р.Стоферле.

Эксперт прогнозирует рост стоимости золота в 2016 году до 1 365 долларов/унция, а в 2018 году оно может подорожать до рекордной отметки в 2 000 долларов/унция. Напомним, что в 2011 году цена на золото достигла исторического максимума в 1 921,17 доллара за унцию.