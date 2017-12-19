Прогноз: Волатильность на валютном рынке может усилится в феврале

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Мировой валютный рынок в преддверии конца года показывает невыразительную динамику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор перспектив глобального валютного рынка датского Saxo Bank, специалиста в области онлайн-торговли и инвестиций.

В обзоре говорится, что потенциал для роста доллара в связи с принятием налоговой реформы в США очень незначителен. Курс доллара по отношению к евро не упадет ниже 1,17, поскольку положительное влияние налогового законодательства на экономику США будет ощущаться в долгосрочной перспективе. Однако отмечается, что преодоление курса USD/EUR отметки в 1,20 станет психологическим барьером. Нет никаких новостей, которые могли бы сыграть роль катализатора для курса евро в перспективе.

Saxo Bank полагает, что снижение волатильности на валютном рынке может сменится ее усилением не раньше второй половины февраля, что будет связано с Китаем или американским рынком облигаций.