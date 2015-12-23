​Прогноз: В Турции доллар может подорожать до 4,00 лир

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Самой большой проблемой для Турции в 2016 году может стать невозможность привлечения в достаточном объеме иностранного капитала. В этом случае турецкая лира подвергнется еще большей девальвации, чем прогнозировалось. Как сообщает Report, об этом сказал бывший глава Центробанка Турции Дурмуш Йылмаз.

По его словам, с повышением Федеральной резервной системой США (ФРС) ключевой ставки финансовые рынки развивающихся стран теряют свою привлекательность, начался отток капитала из этих стран, который, по прогнозам, усилится в 2016 году.

По мнению Д.Йылмаза, из-за недостаточного вливания иностранного капитала в Турцию в 2016 году, рост ВВП остановится, а турецкая лира подвергнется девальвации. Бывший главный банкир отметил, что Турция должна в следующем году погасить внешний долг в размере 165 млрд. долларов, а с нынешним дефицитом счета текущих операций финансовые потребности страны достигнут 210 млрд. долларов. Отметим, что объем ВВП Турции на 1 января 2015 года составил 799 млрд. долларов, то есть в следующем году возникнет необходимость в капитале в объеме 25% экономики Турции.

Выступивший на мероприятии газеты "Dünya" Д.Йылмаз отметил, что в 2015 году прямые и косвенные инвестиции в экономику Турции сократились, и в случае продолжения этой тенденции в 2016 году роста ВВП не ожидается. Отметим, что рост турецкой экономики в III квартале 2015 года на 4% превысил прогноз. В первые 9 месяцев прирост составил 3,4%. С начала года турецкая лира подверглась 26%-ной девальвации и на сегодняшний день курс равен 2,93 TRY/USD. Дефицит капитала на финансовых рынках и продолжающийся кризис может привести к росту курса до 3,80-4,00 TRY/USD в 2016 году.