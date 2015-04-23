Прогноз: В следующем году курс доллара в Турции составит 3,20 TRY/USD

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ К концу 2016 года курс доллара США в Турции может достичь отметки 3,20 TRY/USD. Как сообщает Report, об этом заявили аналитики Goldman Sachs, проанализировав итоги вчерашнего заседания Комитета по монетарной политике Центрального банка Турции (ЦБТР).

Отметим, что на вчерашнем заседании ЦБТР не изменил учетную ставку и только повысил норму обязательных резервов на 0,50 пунктов.

В Goldman Sachs заявили, что решения ЦБТР не соответствуют ожиданиям финансового рынка и не поддерживают национальную валюту, которая ослабела за последние месяцы. По мнению аналитиков, в ближайшие дни ЦБТР может принять решение о снижении ликвидности национальной валюты и значительном повышении процентных ставок для того, чтобы не допустить ослабления лиры. Отметим, что после вчерашнего заседания курс доллара повысился с 2,68 TRY/USD до 2,72 TRY/USD.

Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие три месяца курс турецкой лиры составит 2,55 TRY/USD, 6 месяцев - 2,70 TRY/USD, 12 месяцев - 2,95 TRY/USD и к концу 2016 года - 3,20 TRY/USD.