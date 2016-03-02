​Прогноз: В марте ожидаются резкие колебания валютного рынка

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На фоне ожидаемых в марте важных финансовых новостей прогнозируются резкие колебания на глобальных валютных рынках. Как сообщает Report, с учетом показателей занятости в несельскохозяйственной сфере США, которые будут обнародованы 5 марта, очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следующего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) 16 марта, ожидаемого 15 марта решения Центробанка Японии, ожидания изменений в связи с окончанием фискального года в Японии и встреч между представителями стран-производителей нефти с целью регулирования нефтяного рынка прогнозируются новые перепады валютного рынка.

Отметим, что в феврале фунт стерлингов упал на 5,5%, а японская иена укрепилась на 8%, однако в ближайшие месяцы на валютном рынке ожидаются более резкие скачки.

Экономисты по итогам отчета 5 марта прогнозируют рост показателя занятости до 195 тыс. человек. Это на 29% больше, чем в январе (151 тыс. человек). В этом случае увеличивается вероятность повышения ФРС ключевой ставки на мартовском заседании, что приведет к укреплению доллара и резкому обесцениванию других активов. Чтобы убедить инвесторов в укреплении доллара, необходим высокий индекс активности в сфере услуг и показатели роста заработных плат.

Другой причиной укрепления доллара может стать ослабление евро на фоне снижения учетной ставки ЕЦБ. Так, последние низкие показатели инфляции в Еврозоне против прогнозируемых вынуждают ЕЦБ увеличить объем монетарной экспансии. Это приведет к ослаблению евро.

Слабые темпы роста японской экономики способствовали применению Центробанком Японии отрицательной учетной ставки. Ожидается, что Центробанк Японии в ближайшей перспективе осуществит монетарную экспансию, что приведет к ограничению спада курса иены.

Аналитическая группа Report считает, что в ближайшие 3 месяца курс USD/EUR повысится в пользу доллара и приблизится к паритету, курс JPY/USD вырастет до 120.