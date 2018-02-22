Прогноз: В этом году возможно большее число подъемов учетной ставки

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 21 февраля Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликовал итоги последнего заседания ФРС по монетарной политике.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, отмечается, что экономика США стала более сильной, чем это было в конце 2017 года.

Укрепление экономики увеличивает вероятность постепенного повышения ставки. "ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки", - говорится в документе.

Некоторые члены FOMC выразили опасения по поводу волатильности на мировом финансовом рынке. Но в краткосрочной перспективе все участники согласны, что положительная тенденция в экономике США продолжится. Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

После опубликования протоколов на фондовых биржах США наблюдался спад. Вероятность дополнительного повышения ставки привела к началу процессов укрепления доллара и удешевления золота.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс USD/EUR упадет до 1,20, золото подешевеет до 1 250 долларов за унцию, а фондовые рынки сократятся примерно на 15%: "Но со второй половины марта по мере приближения заседания ФРС финансовый рынок начнет восстанавливаться. Эта ситуация будет наблюдаться в период проведения всех заседаний ФРС в этом году".