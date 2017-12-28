Прогноз: В 2018 году биткоин будет колебаться между 6500 и 22 000 долларов

© George Frey/Getty Images

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Наступающий год может оказаться очень волатильным и неспокойным для биткоина, а завершится он, скорее всего, немногим ниже текущих уровней.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это спрогнозировал аналитик Ник Колас, сооснователь DataTrek Research, который следит за поведением биткоина уже как минимум четыре года.

В частности, биткоин может показать движение в диапазоне 6 500 - 22 000 долларов. Помимо резких колебаний, подчеркивает Колас, биткоину, вероятно, придется расстаться с определенной долей рынка в пользу своих конкурентов. Кроме того, возможны как минимум четыре обвала цен на 40% или более.

"Оценивать перспективы биткоина и других криптовалют непросто, ведь их экономическая роль основана на сценариях использования, которые еще не сформированы. Безусловно, волатильность, которую мы уже наблюдали, продолжится", - отметил эксперт.

Напомним, что биткоин сегодня упал на 12% и продается по 14 230 долларов.