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    Прогноз: Средняя цена на нефть до 2035 года не будет превышать 45 долларов за баррель

    Минфин России: В ближайшие 18 лет стоимость доллара США может достичь 84 рублей

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В России номинальный курс доллара в 2031-2035 годах составит 82,5 руб. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство РБК, такой прогноз следует из базового сценария минфина РФ. В худшем для экономики случае рубль до 2035 года ослабнет до 84,2 за доллар.

    Отметим, что эти данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который минфин внес в Госдуму России вместе с бюджетом.

    Минфин предполагает, что в 2017-2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку - 71,5 руб., в 2026-2030 годах - 77,1 руб.

    По прогнозу, в консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 руб. в 2017-2020-х до 84,2 руб. в 2031-2035 годах. В этом прогнозе минфин закладывает негативные внешние шоки для экономики России: "Данная предпосылка в первую очередь связана с резким замедлением темпов роста экономики Китая, спровоцированным схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов. Дополнительное давление на динамику отечественного ВВП окажет действие структурных ограничений в отношении как трудовых, так и капитальных ресурсов", - полагает минфин.

    Цена нефти Urals к 2031-2035 годам по этому сценарию будет равна 45,3 долларам за баррель (при том, что в предыдущие годы она будет еще ниже).

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