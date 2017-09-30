Прогноз: Средняя цена на нефть до 2035 года не будет превышать 45 долларов за баррель

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В России номинальный курс доллара в 2031-2035 годах составит 82,5 руб.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство РБК, такой прогноз следует из базового сценария минфина РФ. В худшем для экономики случае рубль до 2035 года ослабнет до 84,2 за доллар.

Отметим, что эти данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который минфин внес в Госдуму России вместе с бюджетом.

Минфин предполагает, что в 2017-2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку - 71,5 руб., в 2026-2030 годах - 77,1 руб.

По прогнозу, в консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 руб. в 2017-2020-х до 84,2 руб. в 2031-2035 годах. В этом прогнозе минфин закладывает негативные внешние шоки для экономики России: "Данная предпосылка в первую очередь связана с резким замедлением темпов роста экономики Китая, спровоцированным схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов. Дополнительное давление на динамику отечественного ВВП окажет действие структурных ограничений в отношении как трудовых, так и капитальных ресурсов", - полагает минфин.

Цена нефти Urals к 2031-2035 годам по этому сценарию будет равна 45,3 долларам за баррель (при том, что в предыдущие годы она будет еще ниже).