​Прогноз: Сегодня доллар может подорожать

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара по отношению к другим валютам на международных рынках может сегодня укрепиться. Это связано с сегодняшним заявлением председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможности увеличения масштабов и продления сроков монетарной экспансии для достижения целевого уровня инфляции в Еврозоне.

Аналитическая группа Report отмечает, что М.Драги заявлял о намерении ЕЦБ усилить в декабре монетарную экспансию в Еврозоне. По его мнению, если этого будет недостаточно, сроки начатой в январе этого года и запланированной до сентября 2016 года монетарной экспансии в объеме 1,1 трлн. евро (1,2 трлн. долларов) будут продлены.

После заявления М.Драги курс евро резко упал с 1,0750 USD/EUR до 1,0690 USD/EUR. Сейчас курс вновь поднялся от отметки 1,0720 USD/EUR.

Ожидается, что курс USD/EUR изменится в зависимости от недельных показателей безработицы, которые будут обнародованы сегодня в США. Согласно прогнозам, за пособием по безработице обратятся 270 тыс. человек. Низкие показатели укрепят доллар и снизят курс евро до 1,06 доллара.