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    Прогноз S&P по рейтингам PASHA Bank негативный

    Баку. 17 января REPORT.AZ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S & P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги PASHA Bank на уровне "ВВ- / В".

    Как сообщает Report, прогноз по рейтингам PASHA Bank негативный.

    Агентство объясняет негативный прогноз влиянием экономической ситуации в Турции на деятельность "дочки" банка в этой стране: "В ближайшие 12-18 месяцев экономические риски в Турции могут повлиять на стабильность и качество активов дочерней стурктуры".

    Тем не менее, эксперты S&P считают, что банк продолжит расширять свои позиции на азербайджанском рынке.

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