Прогноз: Рост экономики Азербайджана в следующем году составит до 4%

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Согласно прогнозам, в 2018 году рост экономики Азербайджана составит до 4%. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на посвященной итогам 2017 года пресс-конференции.

По его словам, в следующем году будет зафиксирована однозначная инфляция: "Объем государственных и частных инвестиций увеличится в 2018 году, а транзитные возможности Азербайджана расширятся".

Глава ЦАЭРК отметил, что следующий год будет ознаменован началом новой траектории экономического развития в Азербайджане.