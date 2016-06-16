​Прогноз: Россия сможет пользоваться накопленными резервами не более 2-3 лет

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Россия сможет пользоваться накопленными резервами не более 2-3 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По его словам, сейчас на покрытие дефицита в год приходится брать из резервов 2,5 трлн. рублей (40 млрд. долларов), но надолго их не хватит: "То есть мы пока живем за счет прошлого, в такой невесомости, не чувствуя реалий. Мы продаем наши нефтяные резервы, ЦБ печатает рубли, мы покрываем дефицит. Еще 2-3 года сможем это делать".

Кудрин добавил, что ЦБ, пытаясь удержать объем денежной массы, "параллельно мешает кредитованию по другим каналам экономики": "Если отказаться от Резервного фонда, то деньги придется занимать на частном рынке под высокие проценты".

Напомним, что министр финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении на форуме заявил, что России необходимо отказаться от части прямых бюджетных обязательств. "Сейчас сложный период, когда мы должны от чего-то отказываться. И в компаниях, и в государстве отказываться от прямых обязательств - это очень сложный путь, но делать это необходимо", - сказал он.

По его словам, консолидировать бюджет можно двумя путями: за счет сокращения расходной части, то есть отказа от части обязательств, либо повышая налоги. Однако повышение налогов, считает министр, может негативно сказаться на дальнейшем росте экономики.

Он также добавил, что тактическая задача на ближайшие три года - свести дисбаланс бюджета к минимуму: "Бюджет должен адаптироваться к новым экономическим условиям".