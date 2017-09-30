Прогноз: Референдум в Каталонии может привести к падению курса евро

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Банк Испании предупредил о рисках для страны в связи с проведением референдума 1 октября об отделении Каталонии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gazeta.ru, Центробанк страны полагает, что это может снизить уровень потребления в стране, отпугнуть иностранных инвесторов, а также ослабить евро. Кроме того, снизятся доходы региона от туризма.

Глава регулятора Луис Мария Линде считает, что "Политическое напряжение в Каталонии может в конечном счете негативно сказаться на доверии агентов, их решениях о затратах и условиях финансирования страны на долговых рынках".

Как сообщает испанская газета El pais, инвесторы уже готовятся на случай хаоса в стране, запрашивая юристов о возможных рисках. В итоге это может привести к снижению объема иностранных инвестиций в регион, поскольку он будет признан нестабильным. Начнется распродажа суверенных бондов Испании.

По мнению заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, "если дойдёт до масштабных акций протеста – курс европейской валюты существенно просядет, поскольку под угрозой может оказаться единство еврозоны".

Отметим, что ежегодно Каталония пополняет государственную казну Испании на сумму около 62 млрд евро (73 млрд долларов США). На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта. Население Испании насчитывает около 47 млн жителей, и 16% из них проживают в Каталонии.

Напомним, что в прошлом году Испанию посетили рекордные 75,6 млн туристов. Доходы страны от туризма в 2016 году превысили 60 млрд евро. Отрасль обеспечивает порядка 11% дохода испанской казны. В туристическом секторе заняты 13% населения Испании и 20% - Каталонии.