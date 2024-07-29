О нас

Прогноз реального роста ВВП в Азербайджане увеличен до 3,8%

Прогноз реального роста ВВП в Азербайджане увеличен до 3,8% Ожидается, что в 2024 году реальный рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане составит 3,8% и достигнет 121,3 млрд манатов в номинальном выражении, что на 3 млрд манатов больше прогноза, представленного в ходе составления проект
Финансы
29 июля 2024 г. 20:12
Прогноз реального роста ВВП в Азербайджане увеличен до 3,8%

Ожидается, что в 2024 году реальный рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане составит 3,8% и достигнет 121,3 млрд манатов в номинальном выражении, что на 3 млрд манатов больше прогноза, представленного в ходе составления проекта государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства финансов об ожиданиях на конец года.

А ненефтяной ВВП ожидается на уровне 84,7 млрд манатов (на 0,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза). Прогноз по реальным темпам роста ВВП в ненефтяном/газовом секторе повышен с 4,6% до 5,5%.

Отмечается, что на момент рассмотрения проекта государственного бюджета на 2024 год (октябрь 2023 года), согласно прогнозам, представленным министерством экономики, ВВП составил 118,4 млрд манатов, ненефтяной/газовый ВВП - 84,2 млрд манатов, а реальные темпы роста были на уровне 2,4% и 4,6% соответственно. Однако превышение ВВП, произведенного в 2023 году над прогнозируемым, макро-фискальные результаты, зарегистрированные за первые 6 месяцев 2024 года, а также ожидания конца 2024 года, связанные с экономическим ростом в глобальном масштабе и ценами на энергоносители, обусловили уточнение и обновление макроэкономических прогнозов на текущий год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ÜDM-in real artım proqnozu 3,8 %-ə artırılıb

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi