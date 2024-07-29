Прогноз реального роста ВВП в Азербайджане увеличен до 3,8%

Ожидается, что в 2024 году реальный рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане составит 3,8% и достигнет 121,3 млрд манатов в номинальном выражении, что на 3 млрд манатов больше прогноза, представленного в ходе составления проект

Ожидается, что в 2024 году реальный рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане составит 3,8% и достигнет 121,3 млрд манатов в номинальном выражении, что на 3 млрд манатов больше прогноза, представленного в ходе составления проекта государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства финансов об ожиданиях на конец года.

А ненефтяной ВВП ожидается на уровне 84,7 млрд манатов (на 0,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза). Прогноз по реальным темпам роста ВВП в ненефтяном/газовом секторе повышен с 4,6% до 5,5%.

Отмечается, что на момент рассмотрения проекта государственного бюджета на 2024 год (октябрь 2023 года), согласно прогнозам, представленным министерством экономики, ВВП составил 118,4 млрд манатов, ненефтяной/газовый ВВП - 84,2 млрд манатов, а реальные темпы роста были на уровне 2,4% и 4,6% соответственно. Однако превышение ВВП, произведенного в 2023 году над прогнозируемым, макро-фискальные результаты, зарегистрированные за первые 6 месяцев 2024 года, а также ожидания конца 2024 года, связанные с экономическим ростом в глобальном масштабе и ценами на энергоносители, обусловили уточнение и обновление макроэкономических прогнозов на текущий год.