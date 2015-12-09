​Прогноз: Развивающиеся страны потеряют 300 млрд. долларов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Турции по экономическим вопросам Мехмет Шимшек предупредил финансовые рынки, что в ближайшем будущем ожидается отток капитала в размере свыше 300 млрд. долларов из развивающихся стран. Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyyət, на заседании, организованном Организацией рынков капитала (SPK) и Ассоциацией корпоративного управления Турции (TKYD), М.Шимшек заявил, что в ближайшее время компании будут вынуждены развиваться за счет собственных ресурсов.

Вице-премьер отметил, что во времена глобального кризиса развитые страны увеличивают денежную эмиссию, и часть этих средств направляют на финансирование развивающихся стран. В результате себестоимость инвестиций в этих странах падает: "Сейчас условия изменились, и мы вступили в новую экономическую эпоху".

По словам М.Шимшека, решения Федеральной резервной системы и ситуация в США изменили направление капитала. В ближайшем будущем из развивающихся стран будет выведен капитал в размере свыше 300 млрд. долларов.

Вице-премьер рекомендовал компаниям перенести внимание с иностранных инвестиций на рынки капитала с тем, чтобы привлечь финансирование путем эмиссии.

Отметим, что Азербайджан также входит в данную категорию стран, вследствие чего возникла необходимость развивать рынки капитала. Это обеспечит безрисковое финансирование местных компаний.