Прогноз поступлений по кредитам в Азербайджане увеличен на 4%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что поступления от кредитов иностранным государствам в следующем году составят 1,87 млн манатов

Правительство Азербайджана прогнозирует, что поступления от кредитов иностранным государствам в следующем году составят 1,87 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете 2023 года".

Согласно документу, это на 3,9% больше утвержденного прогноза 2022 года.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов, что на 16,95% меньше, чем годом ранее.