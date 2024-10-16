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В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов

В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов
Финансы
16 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов

В 2025 году поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества прогнозируются на уровне 34 млн манатов или около 0,1% от общих доходов бюджета.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, прогноз приводится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".

По информации ведомства, это на 21,4% больше, чем в утвержденном прогнозе 2024 года.

Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.

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