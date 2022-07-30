О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Финансы
30 июля 2022 г. 14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди, днем в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-25°, днем 31-35° тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65 %.

Завтра в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 31
Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda 34, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi