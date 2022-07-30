Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди, днем в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-25°, днем 31-35° тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65 %.

Завтра в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.