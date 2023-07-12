Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть се

В январе-июне этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 26,3 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 14,8 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 11,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 2,1%, непродовольственным товарам - на 4,2%.

Из средств, потраченных покупателями в I полугодии текущего года на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 52% приходится на продукты питания, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 12,5% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,6% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары, 1% - на приобретение оборудования, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 17,5% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за 6 месяцев, увеличилась в реальном выражении на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

За отчетный период в розничной торговой сети один человек отоваривался в среднем на 432,5 маната в месяц, в том числе продуктами питания, напитками и табачными изделиями на 244 маната, непродовольственными товарами - на 188,5 маната.